Два голи за дві хвилини: Реал Ов'єдо закамбечив проти Валенсії в 7 турі Ла Ліги

Реал Ов'єдо здобув вольову перемогу над Валенсією в межах заключного матчу 7 туру іспанської Ла Ліги.

Перенесена зустріч завершилася з рахунком 2:1. "Кажани" лідирували вже з 4 хвилини матчу, а на 75-й Арно Данжума міг оформити дубль, однак нідерландець не зумів реалізувати пенальті.

Несподівано розгорнулася кінцівка матчу, де Ов'єдо зуміло забити 2 голи за 2 хвилини та вирвати перемогу. Догравали "карбайонес" у меншості через вилучення Луки Ілича.

Чемпіонат Іспанії – Ла Ліга

7 тур, 30 вересня

Валенсія – Реал Ов'єдо 1:2 (1:0)

Голи: 1:0 – 4 Данжума, 1:1 – 85 Ілич, 1:2 – 86 Рондон

Після цієї гри Реал Ов'єдо піднявся з зони вильоту відразу на 14 сходинку. Наразі в команди Велько Пауновича 6 очок.

Валенсія водночас має 8 залікових балів та 12 позицію в турнірній таблиці Ла Ліги після 7 матчів.

Standings provided by Sofascore

Нагадаємо, що у центральному поєдинку сьомого туру іспанської Ла Ліги Атлетико святкував перемогу над Реалом.