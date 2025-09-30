Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Два голи за дві хвилини: Реал Ов'єдо закамбечив проти Валенсії в 7 турі Ла Ліги

Станіслав Лисак — 30 вересня 2025, 22:59
Два голи за дві хвилини: Реал Ов'єдо закамбечив проти Валенсії в 7 турі Ла Ліги

Реал Ов'єдо здобув вольову перемогу над Валенсією в межах заключного матчу 7 туру іспанської Ла Ліги.

Перенесена зустріч завершилася з рахунком 2:1. "Кажани" лідирували вже з 4 хвилини матчу, а на 75-й Арно Данжума міг оформити дубль, однак нідерландець не зумів реалізувати пенальті.

Несподівано розгорнулася кінцівка матчу, де Ов'єдо зуміло забити 2 голи за 2 хвилини та вирвати перемогу. Догравали "карбайонес" у меншості через вилучення Луки Ілича.

Чемпіонат Іспанії – Ла Ліга
7 тур, 30 вересня

Валенсія – Реал Ов'єдо 1:2 (1:0)

Голи: 1:0 – 4 Данжума, 1:1 – 85 Ілич, 1:2 – 86 Рондон

Після цієї гри Реал Ов'єдо піднявся з зони вильоту відразу на 14 сходинку. Наразі в команди Велько Пауновича 6 очок.

Валенсія водночас має 8 залікових балів та 12 позицію в турнірній таблиці Ла Ліги після 7 матчів.

Standings provided by Sofascore

Нагадаємо, що у центральному поєдинку сьомого туру іспанської Ла Ліги Атлетико святкував перемогу над Реалом.

Валенсія Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга Ов'єдо

Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга

Мічел може покинути Жирону найближчим часом
Валенсія подала судовий позов проти Netflix через документальний фільм про Вінісіуса
Ла Ліга перенесла матч 7 туру між Валенсією та Реалом Ов'єдо
Барселона здобула вольову перемогу над Сосьєдадом, Ельче здолав Сельту в 7-му турі Ла Ліги
Дубль Альвареса в огляді матчу Ла Ліги між Атлетико та Реалом

Останні новини