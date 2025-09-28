Дубль Альвареса в огляді матчу Ла Ліги між Атлетико та Реалом

У центральному поєдинку сьомого туру іспанської Ла Ліги Атлетико святкував перемогу над Реалом.

Огляд матчу

Команди обмінялися голами у першому таймі – 2:2. У другій половині завдяки реалізованому пенальті Альвареса "матрацники" вийшли вперед. Згодом Хуліан бездоганно виконав штрафний удар з небезпечної дистанції та записав на свій рахунок дубль. Крапку в матчі поставив Антуан Грізманн – 5:2.

Чемпіонат Іспанії з футболу – Ла Ліга

7 тур, 27 вересня

Атлетико – Реал 5:2 (2:2)

Голи: 1:0 – Ле Норман, 14, 1:1 – Мбаппе, 25, 1:2 – Гюлер, 36, 2:2 – Серлот, 45+3, 3:2 – Альварес, 50 (пен.), 4:2 – Альварес, 64, 5:2 – Грізманн, 90+4

Нагадаємо, сьомий тур чемпіонату Іспанії розпочався вчора нічиєю Жирони та Еспаньйола.