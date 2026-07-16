Мараканасо: найтрагічніший день в історії бразильського футболу, який зруйнував життя воротарю "селесао"

Виліт національної збірної Бразилії в 1/8 фіналу чемпіонаті світу-2026 від Норвегії (1:2) став справжнім шоком для цієї країни та спровокував шквал нищівної критики на адресу гравців і тренерського штабу Карло Анчелотті у пресі. Проте нинішні сльози фанатів та розчарування результатом – це лише дрібна неприємність у порівнянні з апокаліпсисом, який нація пережила 16 липня 1950 року.

У цей день на новозбудованому стадіоні "Маракана" в Ріо-де-Жанейро вирішувалася доля першого післявоєнного Мундіалю, який Європа не здатна була прийняти через руйнівні наслідки Другої світової війни. Турнір у Бразилії став унікальним і за складом, адже через масові відмови в ньому взяли участь рекордно малі 13 команд, а в одній із груп взагалі залишилося лише два учасники.

Для бразильців цей чемпіонат мав стати моментом абсолютної величі й до останнього дня все йшло за планом. Проте рівно 76 років тому сталось те, що згодом назвуть "Мараканасо" – найтрагічніший день в історії бразильського футболу.

Коронація до стартового свистка

Бразильська збірна зразка 1950 року об'єктивно вважалася найсильнішою командою планети, яка знищувала будь-кого на своєму шляху. Напередодні світової першості, під час переможного Копа Америка-1949 "селесао" буквально не помічали суперників, розгромивши Еквадор (9:1), Болівію (10:1), Перу (7:1) та Парагвай у фіналі (7:0).

Не дивно, що фінальний матч групового раунду проти Уругваю, де господарям завдяки тогочасному круговому регламенту для золотих медалей вистачало навіть нічиєї, сприймався як чиста формальність. Упевненість у тріумфі була настільки великою, що президент ФІФА Жуль Ріме заздалегідь написав урочисту вітальну промову на честь Бразилії португальською мовою.

Вся країна почала святкувати чемпіонство задовго до того, як суддя дав стартовий свисток. Ранкові газети Ріо-де-Жанейро вийшли з великими фотографіями національної збірної та безапеляційними заголовками на кшталт "Ось чемпіони світу", які розкуповувалися мільйонними тиражами.

Мер міста виступив із пафосною промовою на радіо, де завчасно проголосив футболістів переможцями, а Бразильська конфедерація футболу заздалегідь викарбувала 22 золоті медалі з іменами своїх гравців. Вони повністю начебто ігнорувавши існування суперника, що зіграло дуже злий жарт.

Біля бровки поля на "Маракані" вже вишикувався величезний карнавальний оркестр із завчасно написаним переможним маршем, а на вулицях міст готувалися масштабні святкування. Здавалося, що Уругвай запросили на цей матч виключно в ролі статистів на чуже свято, проте самі гості мали абсолютно інші плани на цей вечір.

Психологічна війна Обдуліо Варели

Головним архітектором бразильського кошмару став капітан збірної Уругваю Обдуліо Варела. Він продемонстрував лідерські якості, налаштувавши партнерів боротись до останнього.

Досвідчений захисник змусив їх повірити в себе, використавши психологічний прийом. Вранці в день фіналу він вийшов із готелю, скупив у найближчих кіосках усі примірники місцевої газети з переможними заголовками та приніс у роздягальню своєї команди.

Там футболіст розстелив їх на підлозі туалету та наказав кожному уругвайському гравцеві помочитися на обличчя "чемпіонів". Коли керівництво уругвайської делегації, налякане масштабом натовпу, зайшло в роздягальню з проханням просто зіграти гідно та не пропустити занадто багато, Варела вигнав чиновників за двері.

Перед самим виходом на поле, яке оточували близько 200 тисяч вороже налаштованих фанатів, капітан зібрав навколо себе команду та промовив культову фразу, яка назавжди увійшла у фольклор світового спорту:

"Ті, хто зовні – просто дерев'яні фігури. Справжня гра відбувається лише на газоні, і сьогодні ми вийдемо перемагати".

Поразка, яка стала національною трагедією

На початку другого тайму бразилець Фріаса відкрив рахунок, викликавши на трибунах справжній екстаз. Здавалося, що питання про чемпіонство зняте остаточно, проте вкотре слово взяв капітан уругвайців Обдуліо Варела, який знову продемонстрував тонку психологічну тактику.

Після пропущеного гола він спеціально влаштував тривалу та безглузду суперечку з арбітром щодо уявного офсайду. Згодом він зізнався, що цей крок був навмисним, адже хотів збити переможний запал господарів і трибун, а також заспокоїти партнерів, які виглядали розгубленими.

План спрацював ідеально – уругвайці перехопили ініціативу та зусиллями Скьяффіно зрівняли рахунок, який усе ще робив Бразилію чемпіоном, проте у механізмі господарів щось безповоротно зламалося. Тодішній тренер збірної Флавіо Коста згадував, що коли Уругвай забив перший гол, над гігантським стадіоном повисла така моторошна тиша, що його гравці просто злякалися її, і в момент вирішального штурму команди на полі вже не було.

Скьяффіно зрівнює рахунок у матчі Getty Images

Момент істини настав на 79-й хвилині. Альсідес Гіджа пробив у ближній кут воріт Моасіра Барбози замість очікуваного прострілу, забивши переможний гол.

Те, що відбулося далі, очевидці називали найстрашнішим звуком у світі – абсолютна, мертва тиша 200-тисячного натовпу, де було чути лише крики радості одинадцяти уругвайців. Багато років потому автор вирішального взяття воріт вимовив свою знамениту фразу:

"Тільки три людини в історії мали силу одним жестом змусити "Маракану" замовкнути: Френк Сінатра, Папа Римський і я".

Після фінального свистка на стадіоні не було жодних урочистостей. Розгублений президент ФІФА Жуль Ріме просто мовчки сунув кубок у руки Обдуліо Варелі, не в змозі вимовити ні слова з написаної завчасно промови португальською мовою.

Прямо на трибунах у десятків людей сталися серцеві напади, країною прокотилася хвиля самогубств, а мільйони бразильців ридали біля радіоприймачів. Серед них був і дев'ятирічний Пеле.

Майбутній "Король футболу" згодом згадував, що того вечора він уперше в житті побачив сльози свого батька. Намагаючись його заспокоїти, хлопчина пообіцяв колись обов'язково виграти цей Кубок світу для Бразилії.

Довічне ув'язнення Моасіра Барбози та відмова від "проклятої" форми

Найбільш трагічна доля після цього фіналу спіткала голкіпера збірної Бразилії Моасіра Барбозу, який пропустив той фатальний удар у ближній кут. Збожеволіла від горя країна миттєво зробила з нього цапа-відбувайла, перетворивши життя спортсмена на безкінечне пекло суспільного остракізму.

З ним відмовлялися вітатися на вулицях, його не пускали в магазини, а одного разу випадкова жінка вказала на нього своєму маленькому синові та сказала:

"Дивись, це та сама людина, яка змусила плакати всю Бразилію".

Цькування тривало не дні чи тижні, а до кінця життя. Показовим проявом цієї жорстокості стала заборона відвідати базу збірної у 1993 році (!) через віру чиновників у його "прокляття".

Незадовго до своєї смерті самотній і збіднілий воротар підбив підсумок свого життя однією з найболючіших цитат в історії футболу:

"У Бразилії максимальний термін ув'язнення за вбивство становить тридцять років. Я ж відбуваю покарання вже пів століття за злочин, якого ніколи не скоював".

"Мараканасо" залишив настільки глибокий шрам на ментальності нації, що бразильці назавжди відмовилися від форми, в якій грали того вечора. До 1950 року збірна виступала в білих футболках із синіми комірцями, але після поразки ці кольори визнали нещасливими та проклятими.

Оголошений після цього всенародний конкурс на нові кольори подарував світу легендарне жовто-зелене екіпірування, в якому нові покоління, на чолі, зокрема, з тим самим маленьким Пеле, згодом здобудуть п'ять титулів чемпіонів світу. Але липневий вечір 1950 року назавжди залишився у пам'яті цілої нації, як "чорна мітка" й нагадуванням про те, що у футболі самовпевненість карається найжорстокішим чином.