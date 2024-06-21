Мессі встановив 2 рекорди на Копа Америка

Зірковий футболіст Інтера Маямі та збірної Аргентини Ліонель Мессі вийшов зі стартових хвилин на матч проти Канади (2:0) та став гравцем із найбільшою кількістю поєдинків на Копа Америка.

Про це повідомляє ESPN.

На його рахунку 35 зіграних матчів. До цього рекордсменом був чилієць Серхіо Лівінгстон, який провів на полі 34 матчі. Окрім цього, аргентинець також став єдиним представником своєї країни, який зіграв на семи різних Копа Америка.

Lionel Messi just broke the Copa América record of matches played with 35 👑



La Pulga also becomes the first Argentine to play in SEVEN editions of this tourney 🇦🇷



Timeless 🐐 pic.twitter.com/y77adASiBV — ESPN FC (@ESPNFC) June 21, 2024

Нагадаємо, напередодні Мессі повідомив, що не зіграє на Олімпійських іграх-2024 в Парижі.