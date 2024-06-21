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Мессі встановив 2 рекорди на Копа Америка

Микола Дендак — 21 червня, 07:50
Мессі встановив 2 рекорди на Копа Америка

Зірковий футболіст Інтера Маямі та збірної Аргентини Ліонель Мессі вийшов зі стартових хвилин на матч проти Канади (2:0) та став гравцем із найбільшою кількістю поєдинків на Копа Америка.

Про це повідомляє ESPN.

На його рахунку 35 зіграних матчів. До цього рекордсменом був чилієць Серхіо Лівінгстон, який провів на полі 34 матчі. Окрім цього, аргентинець також став єдиним представником своєї країни, який зіграв на семи різних Копа Америка.

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Нагадаємо, напередодні Мессі повідомив, що не зіграє на Олімпійських іграх-2024 в Парижі.

Копа Америка Ліонель Мессі Збірна Аргентини з футболу Збірна Канади з футболу

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