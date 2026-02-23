Фіорентина обіграла Пізу, Болонья здолала Удінезе у 26 турі Серії А

У понеділок, 23 лютого, відбулися два матчі у межах 26-го туру чемпіонату Італії з футболу сезону-2025/26.

Фіорентина вдома завдяки голу Мойзе Кіна вдома обіграла Пізу. Завдяки цій перемозі "фіалки" вперше в цьому сезоні покинули зону вильоту.

В іншій зустрічі Болонья теж мінімального обіграла Удінезе. Єдиний гол в активі Бернардескі, який він забив з одинадцятиметрового.

Чемпіонат Італії – Серія А

26 тур, 23 лютого

Фіорентина – Піза 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – 13 Кін

Болонья – Удінезе 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – 75 Бернардескі (пен)

Напередодні відбулись інші матчі Серії А. Зокрема, 21 лютого, поразки від Комо зазнав Ювентус, а Дженоа з Русланом Малиновським розгромила Торіно.