Дженоа розгромила Торіно у 26 турі Серії А

У неділю, 22 лютого, продовжився 26-й тур чемпіонату Італії з футболу.

У стартовій зустрічі ігрового дня Дженоа Руслана Малиновського без проблем переграла Торіно. Господарі забили два м'ячі в першому таймі, а на 45+2 хвилині ще й опинились у більшості через вилучення Емірхана Ількхана.

У другій половині матчу "грифони" відзначились ще одним взяттям воріт, здобувши врешті-решт розгромну перемогу. Малиновський провів на полі 85 хвилин, результативними діями не відзначився.

Чемпіонат Італії – Серія А

26 тур, 22 лютого

Дженоа – Торіно 3:0 (2:0)

Голи: 1:0 – 21 Нортон-Кафф, 2:0 – 40 Екубан, 3:0 – 83 Мессіас.

Вилучення: 45+2 – Ількхан

Пізніше будуть зіграні ще три поєдинки протягом 22 лютого. Центральним буде протистояння Аталанти та Наполі.

