Ювентус поступився Комо у 26 турі Серії А

Олександр Булава — 21 лютого 2026, 18:10
У суботу, 21 лютого, продовжився 26-го тур чемпіонату Італії з футболу.

У стартовій зустрічі ігрового дня туринський Ювентус вдома поступився Комо. Гостям перемогу принесли голи захисника Мергіма Войвода та півзахисника Максенса Какере.

Чемпіонат Італії – Серія А
26 тур, 21 лютого

Ювентус – Комо 0:2 (0:1)

Голи: 0:1 – 11 Войвода, 0:2 – 61 Какере

19:00 Лечче – Інтер

21:45 Кальярі – Лаціо

Напередодні дубль Доменіко Берарді допоміг Сассуоло розгромити Верону у стартовому матчі 26-го туру Серії А

