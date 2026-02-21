Ювентус поступився Комо у 26 турі Серії А
У суботу, 21 лютого, продовжився 26-го тур чемпіонату Італії з футболу.
У стартовій зустрічі ігрового дня туринський Ювентус вдома поступився Комо. Гостям перемогу принесли голи захисника Мергіма Войвода та півзахисника Максенса Какере.
Чемпіонат Італії – Серія А
26 тур, 21 лютого
Ювентус – Комо 0:2 (0:1)
Голи: 0:1 – 11 Войвода, 0:2 – 61 Какере
19:00 Лечче – Інтер
21:45 Кальярі – Лаціо
