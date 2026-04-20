Фіорентина поділила очки з Лечче в 33 турі Серії А

У понеділок, 20 квітня, нічиєю між Фіорентиною та Лечче закінчилась програма 33-го туру італійської Серії А з футболу сезону-2025/26.

З передачі Мандрагори рахунок у зустрічі відкрив Джек Гаррісон на 30-й хвилині. Для 29-річного вінгера – це дебютний гол у складі "фіалок" та першиу у поточному сезоні. Паритет матчу зміг відновити 21-річний захисник Тьягу Габріел. Наприкінці зустрічі отримав пошкодження Яміл Зіберт, але він так й дограв разом з командою гру до фінального свистка.

Чемпіонат Італії – Серія А

33 тур, 20 квітня

Лечче – Фіорентина 1:1 (0:1)

Голи: 0:1 – 30 Гаррісон, 1:1 – 71 Габріел

Після цього матчу Лечче перебуває у зоні виживання (18 місце, 28 залікових балів), а Фіорентина посіла 15 позицію з 36 очками.

Раніше у матчах 33-го туру Серії А Мілан обіграв Верону, а Ювентус розібрався з Болоньєю.