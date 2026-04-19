Серія А. Мілан обіграв Верону, нічия Кремонезе та Торіно

У неділю, 19 квітня, продовжується 33-й тур італійської Серії А сезону-2025/26. Програму ігрового дня відкривав матч між Кремонезе та Торіно, в якому глядачі забитих голів не побачили. Господарі завдяки цій нічиїй набрали 28 очок і покинули зону вильоту.

В другому матчі ігрового дня Мілан на виїзді обіграв Верону завдяки голу Адрієна Рабьо. Команда Массіміліано Аллегрі перервала серію з двох поразок поспіль і наздогнала Наполі, який напередодні вдома програв Лаціо.

33 тур, 19 квітня

Кремонезе – Торіно – 0:0

Верона – Мілан – 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 – 41 Рабьо

Також у неділю, 19 квітня, відбудуться ще два матчі 33 туру Серії А. О 19:00 розпочнеться поєдинок Піза – Дженоа. Український хавбек гостей Руслан Малиновський матч пропускає через перебір жовтих карток. Завершуватиме ігровий день зустріч між Ювентусом і Болоньєю.