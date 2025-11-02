Гамбург удев'ятьох поступився Кельну, Гоффенгайм здолав Вольфсбург у 9 турі Бундесліги

Сьогодні, 2 листопада, відбулися два матчі в межах 9 туру німецької Бундесліги.

У першому поєдинку ігрового дня Кельн здобув розгромну перемогу над Гамбургом, який догравав матч удев'ятьох через вилучення Ферая та Вієйри.

Пізніше Вольфсбург зазнав поразки від Гоффенгайма в гольовій перестрілці. Зустріч завершилася з рахунком 3:2.

Чемпіонат Німеччини – Бундесліга

9 тур, 2 листопада

Кельн – Гамбург 4:1 (1:0)

Голи: 1:0 – 25 Ахе, 2:0 – 48 Кайнц, 2:1 – 61 Домпе, 3:1 – 90+4 Ель-Мала, 4:1 – 90+9 Камінський

Вилучення: Ферай 79', Війєра 83'

Вольфсбург – Гоффенгайм 2:3 (1:1)

Голи: 1:0 – 14 Амура, 1:1 – 31 Бургер, 1:2 – 50 Премель, 2:2 – 56 Амура, 2:3 – 62 Бургер

Учора, 1 листопада, у центральному поєдинку туру Баварія вдома розгромила Баєр. Вся інтрига протистояння померла ще у першому таймі, коли мюнхенці забили три голи, на що гості з Леверкузена нічим не відповіли.