Боруссія обіграла Айнтрахт у 33 турі Бундесліги

Володимир Слюсарь — 8 травня 2026, 23:28
У п'ятницю, 8 травня, відбувся матч Боруссія Дортумент – Айнтрахт Франкфурт у межах 33 туру німецької Бундесліги з футболу сезону-2025/26.

Дортмундська Боруссія у напруженому поєдинку здолала франкфуртський Айнтрахт з рахунком 3:2. Початок зустрічі шокував господарів – вже на 2-й хвилині Узун вивів гостей уперед. Проте перед самою перервою "джмелі" зуміли не лише відігратися зусиллями Гірассі, а й вийти вперед завдяки голу Шлоттербека у компенсований час.

У другому таймі Іначіо зміцнив перевагу дортмундців, на що "орли" відповіли лише голом Буркгардта наприкінці матчу.

Чемпіонат Німеччини – Бундесліга
33 тур, 8 травня

Боруссія Дортумунд – Айнтрахт Франкфурт 3:2 (2:1)

Голи: 0:1 – 2 Узун, 1:1 – 42 Гірассі, 2:1 – 45+1 Шлоттербек, 3:1 – 72 Іначіо, 3:2 – 87 Буркгардт

Нагадаємо, що Менхенгладбах обіграв Дортмунд у дербі "Боруссій" в 32 турі Бундесліги.

