Боруссія розгромила Санкт-Паулі, Лейпциг переграв Штутгарт у 9 турі Бундесліги
Сьогодні, 1 листопада, продовжився 9 тур чемпіонату Німеччини з футболу сезону-2025/26.
Айнтрахт на виїзді зіграв внічию з Гайденгаймом, Вердер на останніх хвилинах зміг врятуватися у грі з Майнцом, а Боруссія Менхенгладбах розгромила Санк-Паулі.
Лейпциг у домашньому матчі зміг здолати Штутгарт. Господарі вийшли вперед завдяки автоголу від Шабо.
Чемпіонат Німеччини – Бундесліга
9 тур, 1 листопада
Гайденгайм – Айнтрахт 1:1 (1:0)
Голи: 1:0 – 32 Зівзівадзе, 1:1 – 55 Крістенсен
Майнц – Вердер 1:1 (1:0)
Голи: 1:0 – 36 Відмер, 1:1 – 86 Стаге
Лейпциг – Штутгарт 3:1 (1:0)
Голи: 1:0 – 45 Шабо (автогол), 2:0 – 53 Діоманде, 2:1 – 65 Томас, 3:1 – 90+1 Ромуло
Санкт-Паулі – Боруссія Менхенгладбах 0:4 (0:2)
Голи: 0:1 – 15 Табакович, 0:2 – 40 Табакович, 0:3 – 75 Мачіно, 0:4 – 80 Фрауло
Уніон Берлін – Фрайбург 0:0
19:30 Баварія Мюнхен – Баєр Леверкузен
Нагадаємо, напередодні тур стартував виїзною перемогою дортмундської Боруссії у матчі з Аугсбургом.