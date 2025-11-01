Боруссія розгромила Санкт-Паулі, Лейпциг переграв Штутгарт у 9 турі Бундесліги

Сьогодні, 1 листопада, продовжився 9 тур чемпіонату Німеччини з футболу сезону-2025/26.

Айнтрахт на виїзді зіграв внічию з Гайденгаймом, Вердер на останніх хвилинах зміг врятуватися у грі з Майнцом, а Боруссія Менхенгладбах розгромила Санк-Паулі.

Лейпциг у домашньому матчі зміг здолати Штутгарт. Господарі вийшли вперед завдяки автоголу від Шабо.

Чемпіонат Німеччини – Бундесліга

9 тур, 1 листопада

Гайденгайм – Айнтрахт 1:1 (1:0)

Голи: 1:0 – 32 Зівзівадзе, 1:1 – 55 Крістенсен

Майнц – Вердер 1:1 (1:0)

Голи: 1:0 – 36 Відмер, 1:1 – 86 Стаге

Лейпциг – Штутгарт 3:1 (1:0)

Голи: 1:0 – 45 Шабо (автогол), 2:0 – 53 Діоманде, 2:1 – 65 Томас, 3:1 – 90+1 Ромуло

Санкт-Паулі – Боруссія Менхенгладбах 0:4 (0:2)

Голи: 0:1 – 15 Табакович, 0:2 – 40 Табакович, 0:3 – 75 Мачіно, 0:4 – 80 Фрауло

Уніон Берлін – Фрайбург 0:0

19:30 Баварія Мюнхен – Баєр Леверкузен

Нагадаємо, напередодні тур стартував виїзною перемогою дортмундської Боруссії у матчі з Аугсбургом.