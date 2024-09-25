Валенсія зіграла внічию з Осасуною, Реал Луніна переграв Алавес у матчах 7 туру Ла Ліги

Вчора, 24 вересня, відбулись матчі 7 туру іспанської Ла Ліги.

Валенсія зіграла у безрезультативну нічию з Осасуною. Реал Андрія Луніна у домашньому матчі мінімально переграв Алавес, пропустивши під кінець матчу 2 м'ячі за 2 хвилини.

Ла Ліга – Іспанія

7 тур – 24 вересня

Валенсія – Осасуна 0:0 (0:0)

Севілья – Вальядолід 2:1 (1:0)

Голи: 1:0 – 45 Торрес (автогол), 1:1 – 56 Перес, 2:1 – 85 Еджуке

Вилучення: 90 – Маркан

Реал Мадрид – Алавес 3:2 (2:0)

Голи: 1:0 – 1 Лукас, 2:0 – 40 Мбаппе, 3:0 – 48 Родріго, 3:1 – 85 Бенавідес, 3:2 – 86 Гарсія

Нагадаємо, нещодавно Барселона на виїзді обіграла Вільярреал. Дублі на свій рахунок записали Роберт Левандовський та Рафінья, ще один гол забив 21-річний Пабло Торре.

Мадридський Атлетико, своєю чергою, допустив чергову осічку. Команда Дієго Сімеоне не змогла на виїзді перемогти Райо Вальєкано.