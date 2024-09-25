Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Валенсія зіграла внічию з Осасуною, Реал Луніна переграв Алавес у матчах 7 туру Ла Ліги

Володимир Кук — 25 вересня, 00:04
Валенсія зіграла внічию з Осасуною, Реал Луніна переграв Алавес у матчах 7 туру Ла Ліги
Ла Ліга

Вчора, 24 вересня, відбулись матчі 7 туру іспанської Ла Ліги.

Валенсія зіграла у безрезультативну нічию з Осасуною. Реал Андрія Луніна у домашньому матчі мінімально переграв Алавес, пропустивши під кінець матчу 2 м'ячі за 2 хвилини.

Ла Ліга – Іспанія
7 тур – 24 вересня

Валенсія – Осасуна 0:0 (0:0)

Севілья – Вальядолід 2:1 (1:0)

Голи: 1:0 – 45 Торрес (автогол), 1:1 – 56 Перес, 2:1 – 85 Еджуке

Вилучення: 90 – Маркан

Реал Мадрид – Алавес 3:2 (2:0)

Голи: 1:0 – 1 Лукас, 2:0 – 40 Мбаппе, 3:0 – 48 Родріго, 3:1 – 85 Бенавідес, 3:2 – 86 Гарсія

Нагадаємо, нещодавно Барселона на виїзді обіграла Вільярреал. Дублі на свій рахунок записали Роберт Левандовський та Рафінья, ще один гол забив 21-річний Пабло Торре.

Мадридський Атлетико, своєю чергою, допустив чергову осічку. Команда Дієго Сімеоне не змогла на виїзді перемогти Райо Вальєкано.

Алавес Валенсія Вальядолід Осасуна Реал Мадрид результати матчів Севілья

результати матчів

Шахтарю на замітку: Комо на виїзді обіграв Аталанту у матчі 5 туру Серії А
Збірна України здолала Нідерланди у матчі 1/8 фіналу ЧС-2024: огляд матчу
ЧС-2024. Україна перемогла Нідерланди й вийшла до чвертьфіналу
Мальорка на виїзді перемогла Бетіс у 6 турі Ла Ліги
Перша перемога у сезоні: гол Третьякова вирішив долю матчу Колос – Зоря

Останні новини