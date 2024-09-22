Барселона з дублями Левандовського та Рафіньї розгромила Вільярреал у 6 турі Ла Ліги

Сьогодні, 22 вересня, відбулись матчі 6 туру Ла Ліги.

Барселона на виїзді обіграла Вільярреал. Дублі на свій рахунок записав Роберт Левандовський та Равінья, ще один гол в активі 21-річного Пабло Торре.

Чемпіонат Іспанії – Ла Ліга

6 тур, 22 вересня

Хетафе – Леганес 1:1

Голи: 0:1 – 76 Саенс, 1:1 – 83 Майораль

Атлетик – Сельта 3:1

Голи: 1:0 – 4 Гурусета, 1:1 – 25 Аспас, 2:1 – 39 Гурусета, 3:1 – 80 Джало

Вільярреал – Барселона 1:5

Голи: 0:1 – 20 Левандовський, 0:2 – 35 Левандовський, 1:2 – 38 Перес, 1:3 – 58 Торре, 1:4 – 75 Рафінья, 1:5 – 83 Рафінья

Сьогодні відбудеться ще один матч:

22:00 Райо Вальєкано – Атлетико

Напередодні Реал Андрія Луніна декласував Еспаньйол, а Валенсія перемогла Жирону Віктора Циганкова.