Куликів-Білка розписала бойову нічию з Буковиною-2 в 32 турі Другої ліги

У суботу, 16 травня, відбулися матчі 32-го туру Другої ліги України з футболу сезону-2025/26.

У Групі А Куликів-Білка та Буковина-2 розписали бойову нічию 2:2, причому чернівчани вирвали очко на 89-й хвилині. Тим часом Полісся-2 зазнало домашньої вольової поразки від ФК Вільхівці (1:2), пропустивши два м'ячі під кінець зустрічі.

У Групі Б панували тотальні розгроми. Колос-2 каменя на камені не залишив від Пенуела, забивши п'ять сухих м'ячів, а київський Локомотив відвантажив шість голів без відповіді у ворота Гірника-Спорт. Менш ефектним, але успішним став виїзд Ребела, який переграв Чайку з рахунком 2:0.

Чемпіонат України – Друга ліга

32 тур, 16 травня

Група А

Куликів-Білка – Буковина-2 2:2 (1:1)

Голи: 0:1 – 11 Кермач, 1:1 – 41 Панасюк, 2:1 – 57 Волков, 2:2 – 89 Шинкаренко

Полісся-2 – ФК Вільхівці 1:2 (1:0)

Голи: 1:0 – 28 Караман, 1:1 – 77 Гаврилюк, 1:2 – 83 Боцьків

Нива В. – Лісне +:-

Група Б

Колос-2 – Пенуел 5:0 (1:0)

Голи: 1:0 – 41 Журавель, 2:0 – 54 Тарануха, 3:0 – 61 Недоля, 4:0 – Кузик, 5:0 – 84 Хруль

Локомотив – Гірник-Спорт 6:0 (2:0)

Голи: 1:0 – 6 Мельниченко, 2:0 – 10 Мордас, 3:0 – 48 Савчук, 4:0 – 64 Зубков, 5:0 – 86 Пуди, 6:0 – 90+1 Тименко

Чайка – Ребел 0:2 (0:1)

Голи: 0:1 – 21 Манохін, 0:2 – 49 Колесник

Нагадаємо, що в п'ятницю, 15 травня, Скала 1911 обіграла Атлет Київ у 32 турі Другої ліги.