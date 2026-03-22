Айнтрахт поступився Майнцу, Фрайбург переграв Санкт-Паулі в 27 турі Бундесліги

У неділю, 22 березня, низкою матчів продовжився 27 тур німецької Бундесліги з футболу сезону-2025/26.

Фрайбург з дублем 22-річного хорватського нападника Ігоря Матановича на виїзді обіграв Санкт-Паулі. Майнц вдома завдяки голу Небеля на 89-й хвилині переграв Айнтрахт.

Чемпіонат Німеччини – Бундесліга

27 тур, 22 березня

Майнц – Айнтрахт Франкфурт 2:1 (1:1)

Голи: 1:0 – 6 Небель, 1:1 – 20 Браун, 2:1 – 89 Небель

Санкт-Паулі – Фрайбург 1:2 (1:0)

Голи: 1:0 – 24 Сінані, 1:1 – 65 Матанович, 1:2 – 78 Матанович

20:30 Аугсбург – Штутгарт

Напередодні Баварія з дублем Гнабрі розгромила Уніон, а Боруссія Дортмунд з камбеком перемогла Гамбург.