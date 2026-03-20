Лейпциг розгромив Гоффенгайм у 27 турі Бундесліги

У п'ятницю, 20 березня, відбувся стартовий матч 27 туру німецької Бундесліги, в якому Лейпциг вдома обіграв Гоффенгайм.

Поєдинок завершився з рахунком 5:0.

По дублю у свій актив у першому таймі записали 21-річний нападник Браян Груда та півзахисник Крістоф Баумгартнер. Зе одним голом в другій половині відзначився Беньямін Генрікс.

Чемпіонат Німеччини – Бундесліга

27 тур, 20 березня

Лейпциг – Гоффенгайм 5:0 (4:0)

Голи: 1:0 – 17 Груда, 2:0 – 21 Баумгартнер, 3:0 – 30 Баумгартнер, 4:0 – 44 Груда, 5:0 – 78 Генрікс

Турнірна таблиця Бундесліги

Standings provided by Sofascore

Нагадаємо, у попередньому турі Лейпциг мінімально поступився Штутгарту, а Гоффенгайм розписав мирову з Вольфсбургом.