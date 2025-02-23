Ньюкасл та Ноттінгем забили сім голів на двох, Манчестер Сіті приймає Ліверпуль у 26 турі АПЛ
У неділю, 23 лютого, в межах 26 туру Англійської Прем'єр-ліги пройдуть два матчі.
В першому з них зустрілися Ньюкасл та Ноттінгем Форест, які видали дуже результативне протистояння.
Після того, як Каллум Хадсон-Одої відкрив рахунок на 6-й хвилині, "сороки" відповили одразу чотирма результативними ударами протягом 11 хвилин, дублем відзначився Александер Ісак.
Після перерви гості відіграли один м'яч, а наприкінці поєдинку вони навіть скоротили відставання до мінімуму, але це був їхній максимум цього дня.
А потім на "Етіхаді" розпочався центральний матч 26 туру: Манчестер Сіті приймає Ліверпуль. На даний момент рахунок 1:0 на користь "червоних" – знову забив Мохаммед Салах.
Чемпіонат Англії з футболу – АПЛ
26 тур, 23 лютого
Ньюкасл – Ноттінгем Форест 4:3 (4:1)
Голи: 0:1 – 6 Хадсон-Одої, 1:1 – 23 Майлі, 2:1 – 25 Мерфі, 3:1 – 33 Ісак (пенальті), 4:1 – 34 Ісак, 4:2 – 63 Міленкович, 4:3 – 90 Єйтс.
Манчестер Сіті – Ліверпуль 0:1 (матч триває)
Гол: 0:1 – 14 Салах.
Нагадаємо, що вчора пройшли одразу сім матчів 26 туру АПЛ, у яких взяли участь українські футболісти.