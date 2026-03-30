Ребел програв другій команді Лівого Берега у 23 турі Другої ліги, Чайка розгромила Чорноморець-2

У понеділок, 30 березня, відбулися останні три матчі 23-го туру чемпіонату України у Другій лізі сезону-2025/26.

Київський Ребел в домашньому поєдинку зазнав поразки від Лівого Берега-2. У складі "лелек" хеттриком відзначився нападник Роман Гереш. У господарів гол престижу на рахунку півзахисника Ярослава Базаєва, який раніше виступав за Олександрію.

Пізніше відбулося ще два протистояння, у яких Чайка розгромила другу команду Чорноморця, а Буковина-2 перемогла Самбір-Ниву.

Чемпіонат України – Друга ліга

23 тур, 30 березня

Ребел – Лівий Берег-2 1:3 (1:1)

Голи: 0:1 – 11 Гереш, 1:1 – 41 Базаєв, 1:2 – 66 Гереш, 1:3 – 72 Гереш

Самбір-Нива-2 – Буковина-2 0:2 (0:1)

Голи: 0:1 – 8 Скіцко, 0:2 – 61 Скочеляс

Чайка – Чорноморець-2 4:0 (1:0)

Голи: 1:0 – 31 Клименко, 2:0 – 49 Овчарук, 3:0 – 76 Венгер, 4:0 – 88 Лазарець

У попередніх матчах 23-го туру київський Локомотив здолав Діназ, а вінницька Нива обіграла Вільхівці.