Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Локомотив Київ з двома голами здолав Диназ у 23 турі Другої ліги

Микола Літвінов — 29 березня 2026, 14:30
У п'ятницю, 29 березня, низкою матчів продовжиться 23-й тур Другої ліги України сезону-2025/2026.

Локомотив переграє Діназ, закріпивши за собою перевагу у два м'ячі. Початок цьому поклав гол Петра Савчука ще наприкінці першого тайму, після чого підопічні Сергій Карпенка змогли розвинути успіх завдяки автоголу капітана вишгородців.


Чемпіонат України – Друга ліга
23 тур, 27 березня
Група B

Локомотив – Діназ 2:0

Голи: 1:0 – 58 Савчук, 2:0 – 89 Шусть (автогол)

Далі у межаж групи А Полісся-2 має зустрітитися з Реал Фармою. А матч між Олександрією-2 та Гірником-Спорт у групі B призупинили через повітряну тривогу.

Нагадаємо, раніше у матчах цього ж туру Нива Вінниця переграла Вільхівці, а Тростянець здолав Пенуел.

Чемпіонат України, Друга ліга

Останні новини