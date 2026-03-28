Нива Вінниця переграла Вільхівці, Тростянець здолав Пенуел у 23 турі Другої ліги

У суботу, 28 березня, відбулось два матчі 23 туру Другої ліги України сезону-2025/2026.

Вінницька Нива завдяки голу Загорулька у доданий час обіграла Вільхівці та здобула свою третю поспіль перемогу в чемпіонаті. Наприкінці зустрічі у команд сталось обопільне вилучення.

Тростянець обіграв криворізький Пенуел. Дубль на свій рахунок записав Максим Чеглов.

Чемпіонат України – Друга ліга

23 тур, 27 березня

Група А

Нива (Вінниця) – Вільхівці 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – 90+10 Загорулько

Вилучення: Власенко, 90+8 – Вапняр, 90+8.

Група В

Тростянець – Пенуел (Кривий Ріг) 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 – 12 Чеглов, 2:0 – 88 Чеглов

Напередодні Скала 1911 вдома поступилась Ужгороду.