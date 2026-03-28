Металург на виїзді переміг ЮКСА в 20 турі Першої ліги

У суботу, 28 березня, чотирма поєдинками стартував 20-й тур Першої ліги України сезону-2025/2026.

Запорізький Металург взяв реванш у ЮКСА з Тарасівки за поразку в першому колі. Підопічні Сергія Ковальця здобули виїзну перемогу з рахунком 3:1. У гостей результативними ударами відзначилися Сейтхалілов, Кириченко та Юречко. У "хрестоносців" гол престижу на рахунку Емере.

Також сьогодні Металіст прийматиме Вікторію, у дербі Хмельниччини зустрінуться Поділля та Агробізнес, а Фенікс-Маріуполь зіграє з Чорноморцем.

Чемпіонат України – Перша ліга

20 тур, 28 березня

ЮКСА (Тарасівка) – Металург (Запоріжжя) 1:3 (0:0)

Голи: 0:1 – 57 Кириченко (пен), 0:2 – 59 Сейтхалілов, 1:2 – 70 Емере, 1:3 – 88 Юречко

Металіст (Харків) – Вікторія (Суми)

Поділля (Хмельницький) – Агробізнес (Волочиськ)

Фенікс-Маріуполь (Маріуполь) – Чорноморець (Одеса)

Нагадаємо, що у попередньому турі ЮКСА поступилася Чорноморцю, а Металург Запоріжжя переміг Ворсклу.