Фенікс-Маріуполь помстився Чернігову за поразку в Кубку України: результати 19 туру Першої ліги

У суботу, 21 березня, заплановані три матчі 19 туру Першої ліги України сезону-2025/2026.

У першому поєдинку ігрового дня Фенікс-Маріуполь на виїзді розгромив Чернігів з рахунком 4:1. У гостей голами відзначилися Владислав Сидоренко, Артур Ременяк, Павло Оріховський та Олег Синиця. Господарі відповіли лише влучним ударом Андрія Новікова.

Нагадаємо, що на тижні ці колективи розіграли путівку до півфіналу Кубку України. Тоді у серії пенальті точнішими були футболісти Чернігова.

Також сьогодні Прикарпаття зустрінеться з Лівим Берегом, а Чорноморець в Одесі прийматиме ЮКСА.

Чемпіонат України – Перша ліга

19 тур, 21 березня

Чернігів – Фенікс-Маріуполь 1:4 (1:2)

Голи: 0:1 – 15 Сидоренко, 0:2 – 26 Ременяк, 1:2 – 34 Новіков, 1:3 – 48 Оріховський, 1:4 – 87 Синиця

Прикарпаття – Лівий Берег

Чорноморець – ЮКСА

