Поділля розгромило Інгулець, Металург Ковальця обіграв Ворсклу в 19 турі Першої ліги

У неділю, 22 березня, трьома матчами продовжився 19 тур Першої ліги України сезону-2025/2026.

Поділля, яке перебувало на передостанній сходинці турнірної таблиці, несподівано обіграло на виїзді одного з лідерів першості – Інгулець. Гості наприкінці першого тайму вийшли вперед: після розіграшу кутового потужного удару по воротах завдав Володимир Рудюк. На старті другої половини гри ще один кутовий дозволив Поділлю подвоїти перевагу — Демченко замкнув скидку Шкіндера. Третій гол також прийшов після кутового: цього разу відзначився Баран.

Запорізький Металург у дебютній грі головного тренера Сергія Ковальця обіграв полтавську Ворсклу. Харківський Металіст привіз три очки із Городенка, обігравши місцевий Пробій.

Чемпіонат України – Перша ліга

19 тур, 21 березня

Металург (Запоріжжя) – Ворскла (Полтава) 2:0 (0:0)

Голи: 1:0 – 48 Іродовський (пен), 2:0 – 69 Сейтхалілов

Інгулець (Петрове) – Поділля (Хмельницький) 0:3 (0:1)

Голи: 0:1 – 45+1 Рудюк, 0:2 – 53 Демченко, 0:3 – 56 Баран

Пробій (Городенка) – Металіст (Харків) 1:2 (0:0)

Голи: 0:1 – 59 Цвіренко, 1:1 – 63 Блізніченко, 1:2 – 66 Цвіренко

Турнірна таблиця Першої ліги

Напередодні Фенікс-Маріуполь помстився Чернігову за поразку в Кубку України, а Чорноморець переграв ФК ЮКСА.