Сістерс розгромили Шахтар, Полісся зіграло внічию з Кривбасом у 2 турі Вищої ліги

Сергій Шаховець — 25 березня 2026, 19:05
У середу, 25 березня, відбулися матчі 2-го туру другого етапу чемпіонату України з футболу серед жіночих команд.

У чемпіонській групі групі донецький Шахтар зазнав розгромної поразки від Сістерс з рахунком 0:3. За одеситок дублем відзначилася Майбородіна, а ще один гол на рахунку Давиденко.

У групі вибування житомирське Полісся зіграло внічию з Кривбасом. В іншому матчі володимирівський Ладомир на виїзді переміг ЕМП-Поділля.

Чемпіонат України з футболу серед жінок
2 тур, 25 березня

Чемпіонська група

Шахтар – Сістерс 0:3 (0:3)

Голи: 0:1 – 15 Давиденко, 0:2 – 38 Майбородіна, 0:3 – 44 Майбородіна

Група вибування

Полісся – Кривбас 1:1

Голи: 1:0 – 5 Тараканова, 1:1 – 82 Стахнюк

ЕМС-Поділля – Ладомир 0:2

Голи: 0:1 – 18 Ігнатенко, 0:2 – 90 Семенюк

Раніше повідомлялося, що Ворскла не змогла виїхати на матч з Металістом 1925. Головний тренер полтавської команди Євген Кравченко пояснив причину невиїзду.

