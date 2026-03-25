Сістерс розгромили Шахтар, Полісся зіграло внічию з Кривбасом у 2 турі Вищої ліги
У середу, 25 березня, відбулися матчі 2-го туру другого етапу чемпіонату України з футболу серед жіночих команд.
У чемпіонській групі групі донецький Шахтар зазнав розгромної поразки від Сістерс з рахунком 0:3. За одеситок дублем відзначилася Майбородіна, а ще один гол на рахунку Давиденко.
У групі вибування житомирське Полісся зіграло внічию з Кривбасом. В іншому матчі володимирівський Ладомир на виїзді переміг ЕМП-Поділля.
Чемпіонська група
Шахтар – Сістерс 0:3 (0:3)
Голи: 0:1 – 15 Давиденко, 0:2 – 38 Майбородіна, 0:3 – 44 Майбородіна
Група вибування
Полісся – Кривбас 1:1
Голи: 1:0 – 5 Тараканова, 1:1 – 82 Стахнюк
ЕМС-Поділля – Ладомир 0:2
Голи: 0:1 – 18 Ігнатенко, 0:2 – 90 Семенюк
Раніше повідомлялося, що Ворскла не змогла виїхати на матч з Металістом 1925. Головний тренер полтавської команди Євген Кравченко пояснив причину невиїзду.