Реал – Баварія. Онлайн-трансляція чвертьфіналу Ліги чемпіонів
У вівторок, 7 квітня, відбудеться поєдинок 1/4 фіналу Ліги чемпіонів, у якому мадридський Реал зустрічатиметься з Баварією.
Класичну дуель європейських грандів прийматиме "Сантьяго Бернабеу". Зустріч розпочнеться о 22:00 за київським часом.
"Чемпіон" проведе текстову онлайн-трансляцію матчу Реал – Баварія безпосередньо у цій новині.
Зазначимо, що до цього команди 28 разів протистояли одна одній. Між ними зберігається повний паритет.
Вони мають по 12 перемог кожна, а ще чотири рази було зафіксовано нічию. Загальний баланс голів – 46:45 на користь "вершкових".
Востаннє ці клуби зустрічались у півфіналі ЛЧ-2023/24. Тоді іспанці пройшли німців (2:2 та 2:1).
Нагадаємо, що на попередній стадії турніру мадридці здолали Манчестер Сіті з загальним рахунком 5:1. Мюнхенці ж не залишили жодних шансів Аталанті, декласувавши італійців 6:1 на виїзді та 4:1 вдома.