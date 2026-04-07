Реал – Баварія. Онлайн-трансляція чвертьфіналу Ліги чемпіонів

У вівторок, 7 квітня, відбудеться поєдинок 1/4 фіналу Ліги чемпіонів, у якому мадридський Реал зустрічатиметься з Баварією.

Класичну дуель європейських грандів прийматиме "Сантьяго Бернабеу". Зустріч розпочнеться о 22:00 за київським часом.

"Чемпіон" проведе текстову онлайн-трансляцію матчу Реал – Баварія безпосередньо у цій новині.

Зазначимо, що до цього команди 28 разів протистояли одна одній. Між ними зберігається повний паритет.

Вони мають по 12 перемог кожна, а ще чотири рази було зафіксовано нічию. Загальний баланс голів – 46:45 на користь "вершкових".

Востаннє ці клуби зустрічались у півфіналі ЛЧ-2023/24. Тоді іспанці пройшли німців (2:2 та 2:1).

Нагадаємо, що на попередній стадії турніру мадридці здолали Манчестер Сіті з загальним рахунком 5:1. Мюнхенці ж не залишили жодних шансів Аталанті, декласувавши італійців 6:1 на виїзді та 4:1 вдома.