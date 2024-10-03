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Мудрик відзначився асистом у матчі Ліги конференцій проти Гента

Руслан Травкін — 3 жовтня, 22:27
Мудрик відзначився асистом у матчі Ліги конференцій проти Гента
Михайло Мудрик
Getty images

Український вінгер лондонського Челсі Михайло Мудрик відзначився результативною передачею у матчі 2 туру Ліги конференцій проти Гента.

Мудрик на 12 хвилині гри отримав пас на фланзі і вдало подав на Ренато Вейгу, а той успішно головою переправив м'яч до сітки воріт бельгійського клубу.

Зазначимо, що тиждень тому гравець збірної України віддав асист у матчі Кубку футбольної ліги проти скромного Барроу.

Нагадаємо, була інформація, що Михайло Мудрик планує покинути Челсі у зимове трансферне вікно.

Українець шукає можливість покинути "синіх" задля перезавантаження кар'єри. Керівництво клубу не проти відпустити Мудрика, адже він програв конкуренцію своїм партнерам по команді та флангу.

Раніше повідомлялося, що ним цікавиться Марсель. Французький клуб тренує Роберто Де Дзербі, який працював із Мудриком у Шахтарі. Також з'являлись чутки про інтерес до українця з боку каталонської Барселони та англійського Ліверпуля.

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