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Циганков – в основі Жирони на матч чемпіонату Іспанії

Володимир Максименко — 8 лютого 2025, 16:24
Циганков – в основі Жирони на матч чемпіонату Іспанії
Віктор Циганков
ФК Жирона

Каталонська Жирона оголосила стартовий склад команди на матч 23 туру чемпіонату Іспанії проти Атлетика.

Про це інформує пресслужба "червоно-білих".

Вінгер збірної України Віктор Циганков вийде на поєдинок з перших хвилин.

Зазначимо, що цей матч стане 16 для хавбека у всіх турнірах сезону-2024/25. На рахунку футболіста один гол та дві результативні передачі.

Стартовий свисток заплановано на 17:15 за київським часом.

Нагадаємо, в минулому матчі Циганков став одним з найкращих гравців Жирони, попри поразку від Лас-Пальмаса.

Жирона Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга Віктор Циганков

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