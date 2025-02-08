Циганков – в основі Жирони на матч чемпіонату Іспанії

Каталонська Жирона оголосила стартовий склад команди на матч 23 туру чемпіонату Іспанії проти Атлетика.

Про це інформує пресслужба "червоно-білих".

Вінгер збірної України Віктор Циганков вийде на поєдинок з перших хвилин.

Зазначимо, що цей матч стане 16 для хавбека у всіх турнірах сезону-2024/25. На рахунку футболіста один гол та дві результативні передачі.

Стартовий свисток заплановано на 17:15 за київським часом.

Нагадаємо, в минулому матчі Циганков став одним з найкращих гравців Жирони, попри поразку від Лас-Пальмаса.