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Райо Вальєкано мінімально здолав Вальядолід у 23 турі Ла Ліги

Станіслав Лисак — 7 лютого 2025, 23:57
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Ла Ліга

Райо Вальєкано здобув мінімальну перемогу над Вальядолідом у межах матчу-відкриття 23 туру іспанської Ла Ліги.

Зустріч завершилася з рахунком 1:0 на користь "бджіл". Єдиний гол у поєдинку забив півзахисник команди Альваро Гарсія.

Чемпіонат Іспанії – Ла Ліга
23 тур, 7 лютого

Райо Вальєкано – Вальядолід 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – 71 Гарсія

Ця перемога допомогла Райо закріпитися на шостій сходинці турнірної таблиці, підопічні Іньїго Переса випереджають найближчу Жирону на 4 очки.

Вальядолід продовжує перебувати на останньому місці в чемпіонаті Іспанії. Клуб, що належить легендарному бразильцю Роналдо, заробив 15 залікових балів у 23 матчах Ла Ліги.

Вальядолід Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга Райо Вальєкано

Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга

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