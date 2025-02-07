Райо Вальєкано мінімально здолав Вальядолід у 23 турі Ла Ліги

Райо Вальєкано здобув мінімальну перемогу над Вальядолідом у межах матчу-відкриття 23 туру іспанської Ла Ліги.

Зустріч завершилася з рахунком 1:0 на користь "бджіл". Єдиний гол у поєдинку забив півзахисник команди Альваро Гарсія.

Чемпіонат Іспанії – Ла Ліга

23 тур, 7 лютого

Райо Вальєкано – Вальядолід 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – 71 Гарсія

Ця перемога допомогла Райо закріпитися на шостій сходинці турнірної таблиці, підопічні Іньїго Переса випереджають найближчу Жирону на 4 очки.

Вальядолід продовжує перебувати на останньому місці в чемпіонаті Іспанії. Клуб, що належить легендарному бразильцю Роналдо, заробив 15 залікових балів у 23 матчах Ла Ліги.