Райо Вальєкано мінімально здолав Вальядолід у 23 турі Ла Ліги
Ла Ліга
Райо Вальєкано здобув мінімальну перемогу над Вальядолідом у межах матчу-відкриття 23 туру іспанської Ла Ліги.
Зустріч завершилася з рахунком 1:0 на користь "бджіл". Єдиний гол у поєдинку забив півзахисник команди Альваро Гарсія.
Чемпіонат Іспанії – Ла Ліга
23 тур, 7 лютого
Райо Вальєкано – Вальядолід 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 – 71 Гарсія
Ця перемога допомогла Райо закріпитися на шостій сходинці турнірної таблиці, підопічні Іньїго Переса випереджають найближчу Жирону на 4 очки.
Вальядолід продовжує перебувати на останньому місці в чемпіонаті Іспанії. Клуб, що належить легендарному бразильцю Роналдо, заробив 15 залікових балів у 23 матчах Ла Ліги.