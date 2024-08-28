Динамо вилетіло від Зальцбурга, Янг Бойз пройшов Галатасарай у кваліфікації ЛЧ

Сьогодні, 27 серпня, відбулися 3 матчі-відповіді плейоф кваліфікації Ліги чемпіонів сезону-2024/25.

Київське Динамо, попри нічийний результат у виїзному поєдинку проти Зальцбурга, вилетіло у фінальний етап Ліги Європи.

Також швейцарський Янг Бойз зміг пройти турецький Галатасарай, а чеська Спарта Прага перемогла Мальме зі Швеції у двоматчевому протистоянні.

Ліга чемпіонів 2024/2025 — кваліфікація

Плейоф, 27 серпня

Зальцбург (Австрія) — Динамо Київ (Україна) 1:1 (1:1)

Перший матч: 2:0

Голи: 1:0 - 12 Дагім, 1:1 - 29 Ванат

Галатасарай (Туреччина) — Янг Бойз (Швейцарія) 1:0 (0:0)

Перший матч: 2:3

Гол: 1:0 - 87 Віржиньюс

Спарта Прага (Чехія) — Мальме (Швеція) 2:0 (0:0)

Перший матч: 2:0

Голи: 1:0 - 80 Гараслін (пен.), 2:0 - 83 Ррахмани

Нагадаємо, що на шляху до вирішальної стадії відбору підопічні Олександра Шовковського в другому кваліфікаційному колі ЛЧ розгромили Партизан за сумою двох матчів з рахунком 9:2, а в третьому — здолали Рейнджерс.