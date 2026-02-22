Українська правда
ПСЖ із Забарним розгромив Мец та очолив турнірну таблицю Ліги 1, Ланс програв Монако у 23 турі

Олексій Мурзак — 22 лютого 2026, 00:33
У суботу, 21 лютого, низкою матчів продовжився 23-й тур французької Ліги 1 з футболу сезону-2025/26.

Зокрема, Ланс поступився Монако та втратив лідерство у турнірній таблиці, водночас Париж зіграв унічию з Тулузою.

Закривав ігровий вечір у Франції поєдинок, у якому ПСЖ Іллі Забарного розбив Мец. Український захисник паризького клубу зіграв повний матч та отримав від SofaScore оцінку 7,4 бали.

Чемпіонат Франції – Ліга 1
23 тур, 21 лютого

Ланс – Монако 2:3 (1:0)

Голи: 1:0 – 3 Едуар, 2:0 – 56 Товен, 1:2 – 62 Балогун, 2:2 – 70 Закарія, 2:3 – 72 Фаті

Тулуза – Париж 1:1 (0:1)

Голи: 0:1 – 39 Мунетсі, 1:1 – 87 Віньйоло

ПСЖ – Мец 3:0 (2:0)

Голи: 1:0 – 3 Дуе, 2:0 – 45+3 Баркола, 3:0 – 77 Рамуш

Нагадаємо, у стартовому матчі туру Марсель програв Бресту.

