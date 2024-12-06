Штутгарт здобув вольову перемогу над Уніоном у матчі-відкритті 13 туру Бундесліги

У п'ятницю, 6 грудня, Штутгарт здобув вольову перемогу над Уніоном в матчі-відкритті 13 туру німецької Бундесліги з футболу.

До 48 хвилини господарі поля програвали 0:2, однак у підсумку закамбечили і здобули вольову перемогу. Рахунок зрівняв Вольтеманде, який вийшов на заміну і за 8 хвилин оформив дубль, а переможний гол був на рахунку Каразора.

Завдяки успіху "шваби" піднялися на 6 сходинку турнірної таблиці. маючи в активі 20 очок. Уніон з 16-ма заліковими балами залишився 11-м.

Чемпіонат Німеччини – Бундесліга

13 тур, 6 грудня

Штутгарт – Уніон Берлін 3:2 (0:1)

Голи: 0:1 – 37 Духі, 0:2 – 48 Сков, 1:2 – 51 Вольтеманде, 2:2 – 59 Вольтеманде, 3:2 – 69 Каразор

У неділю, 1 грудня, відбулися два заключних матчі 12 туру німецької Бундесліги з футболу.

Так, Майнц вдома не мав проблем із Гоффенгаймом, а Айнтрахт Ф на виїзді розгромив Ганденгайм.