Айнтрахт розгромив Ганденгайм, Майнц не мав проблем з Гоффенгаймом у 12 турі Бундесліги

У неділю, 1 грудня, відбулися два заключних матчі 12 туру німецької Бундесліги з футболу.

Так, Майнц вдома не мав проблем із Гоффенгаймом, а Айнтрахт Ф на виїзді розгромив Ганденгайм.

Айнтрахт зберіг за собою другу сходинку в турнірній таблиці, в активі франкфуртської команди 26 очок, водночас Майнц йде 7-м (19). Гоффенгайм та Ганденгайм пасуть задніх – 14 місце (12 балів) та 16 сходинка (10) відповідно.

Чемпіонат Німеччини – Бундесліга

12 тур, 1 грудня

Майнц – Гоффенгайм 2:0 (2:0)

Голи: 1:0 – 4 Буркгардт, 2:0 – 24 Буркгардт

Ганденгайм – Айнтрахт Ф 0:4 (0:1)

Голи: 0:1 – 22 Мармуш, 0:2 – 49 Шаїбі, 0:3 – 58 Мармуш, 0:4 – 99+4 Екітіке

Нагадаємо, 30 листопада в 12 турі Аугсбург завдяки голу з пенальті обіграв Бохум, Вердер та Штутгарт не визначили переможця, а РБ Лейпциг удома зганьбився у грі з Вольфсбургом. Уніон не зміг зупинити чинного чемпіона Німеччини Баєр, Фрайбург переміг Боруссію Менхенгладбах, а Боруссія Д зіграла внічию з Баварією.