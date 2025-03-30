ЄСПЛ зобов'язав Україну виплатити компенсацію Павелку

Європейський суд з прав людини задовольнив скаргу ексголови Андрія Павелка щодо законності його тримання під вартою на час кримінального провадження.

Про це стало відомо з сайту організації.

Суд постановив, що держава Україна порушила пункт 4 статті 5 Конвенції про захист прав людини.

"Кожен, кого позбавлено свободи внаслідок арешту або тримання під вартою, має право ініціювати провадження, в ході якого суд без зволікання встановлює законність затримання і приймає рішення про звільнення, якщо затримання є незаконним", – п. 4, ст. 5 Конвенції.

На підставі рішення ЄСПЛ Україна повинна сплатити Павелку 750 євро протягом наступних трьох місяців – інакше буде нараховано відсотки.

Нагадаємо, Павелка тримали під вартою у 2023-2024 роках протягом 259 днів під час розслідування справи про розкрадання коштів на будівництві заводу з виготовлення штучного газону.

Раніше ситуацію навколо колишнього очільника УАФ оцінив Андрій Шевченко.