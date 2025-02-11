Витратити 20,6 млн євро і лишитися в плюсі: аналіз фінансового звіту УАФ

Кілька годин тому завершилася пресконференція президента Української асоціації футболу Андрія Шевченка, присвячена року з дня призначення на цю посаду. На ній підбивалися підсумки 2024-го та декларувалися плани на 2025-й.

У цьому матеріалі Чемпіон детальніше розповість про фінансову складову. І, на нашу думку, аналіз варто почати із запланованого бюджету на 2024 рік.

*Всі суми вказані в євро

Надходження

26 квітня 2024 року УАФ опублікувала річний кошторис. За планом, надходження в бюджет організації мали скласти 25,27 млн євро. Якщо цікаво, то це понад 1 мільярд гривень.

По факту за 2024 рік бюджет УАФ поповнився на 29,1 млн. Основний приріст забезпечили надходження від ФІФА (+340 тисяч) та УЄФА (+1,38 млн). Також суттєва різниця в категорії "Інші надходження" – +2,12 млн. Але тут важко визначити пряме походження цих коштів.

Порівняльна таблиця закладених та фактичних надходжень у бюджет УАФ у 2024 році (Вказані не всі категорії)

*Кошти від Міністерства молоді та спорту не надходять на рахунки УАФ, Міністерство самостійно оплачує видатки.

Витрати

Повернімося до плану на 2024-й. Загальні витрати закладалися у розмірі 20,67 млн. Передбачалося, що основною статтею стане фінансування національної збірної України – 10,66 млн. Тобто на збірну йшло понад 50%. У цю категорію входили додатково премії за вихід на Євро-2024 та витрати на чемпіонат Європи.

У підсумку ж загальні витрати виявилися більшими на 1,13 млн (загалом 21,8). На збірну України пішло 7,7 млн. Цікаво, що різниця між закладеним і фактичним наближена до передбачених витрат на премії персоналу та гравцям за вихід на ЧЄ (2,96 та 3,32 млн відповідно).

Також на 500 тисяч збільшились витрати на олімпійську збірну, на 1 мільйон більше витратилося на юнацькі та молодіжні команди. Витрати на арбітраж зросли на майже два млн євро.

Порівняльна таблиця закладених та фактичних витрат УАФ у 2024 році (Вказані не всі категорії)

Який бюджет УАФ на 2025 рік?

Поточний рік обіцяє бути менш прибутковим. Загалом УАФ планує отримати 13,2 млн, тобто надходження знизяться на 15,9 мільйонів (!) порівняно з минулим роком. Це й не дивно, адже у 2024-му проходили Євро у різних вікових категоріях, Олімпійські ігри, Ліга націй. На це все УЄФА виділяла значні кошти. У 2025-му ж немає такої кількості турнірів.

Надходження у бюджет УАФ на 2025 рік Скриншот з трансляції пресконференції УАФ

Порівняно з 2024-м УЄФА зменшила фінансування УАФ на 14,2 (!) мільйона євро, ФІФА – на 800 тисяч, Мінмолодьспорт – на 500 тисяч. Але збільшилися надходження в категорії "Інші" на 400 тисяч.

А ось з витратами ситуація дивна. Тут не закладена настільки велика різниця, як у надходженнях. За 2025 рік планується витратити 20,6 млн (лише на 1,2 млн менше, ніж у попередній насичений на змагання рік).

Головна категорія витрат – молодіжний/жіночий/юнацький футбол та відповідні збірні. На це передбачено 6,3 млн євро, майже третина всього бюджету.

Витрати УАФ у 2025 році Скриншот з трансляції пресконференції УАФ

Ще три вагомі статті витрат – національна збірна (3,4 млн), арбітраж (3,3 млн) та функціонування УАФ (3,5 млн). Решта ж категорій не передбачає витрат, які б перевищували бодай 2 мільйони.

На що треба звернути увагу?

На витрати на молодіжний/жіночий/юнацький футбол. На це також є одразу декілька причин.

Як вже зазначали вище, це найбільша категорія витрат у 2025 році;

Витрати на цю статтю збільшилися порівняно з 2024 роком на 3,7 млн євро.

На витрати у категорії "Арбітраж та навчання суддів". Чому?

Це одна з найбільших статтей за закладеною сумою;

Витрати на арбітраж суттєво зросли порівняно з 2024 роком. Різниця рівно в 1 мільйон євро.

Також в бюджеті УАФ передбачене фінансування Асоціації футзалу України. Щоправда, лише 200 тисяч євро (або ж 9,2 млн гривень). Ну й Асоціація пляжного футболу теж отримає від УАФ скромні 30 тисяч (1,2 млн грн).

А тепер найцікавіше...

У 2025 році УАФ витратить на 7,4 млн євро більше за надходження, але все одно залишиться в плюсі!

Це стало можливим завдяки прибуткам, які асоціація отримала у 2024-му (якщо точно, то 7,7 млн). Саме ці гроші використовуватимуться для додаткового фінансування. І при цьому на рахунку УАФ залишиться ще 300 тисяч євро.

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На сьогоднішній пресконференції в Шевченка неодноразово питали про якість суддівства та методи його поліпшення. З огляду на плани 2025 року, УАФ розуміє цю проблему та намагається її вирішити.

Залишається відкритим питання про доцільність використання цих 20 мільйонів євро. Але про це поговоримо вже за рік, після результатів 2025-го.