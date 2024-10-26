Манчестер Сіті мінімально переміг, Борнмут Забарного врятувався від поразки в 9 турі АПЛ

У суботу, 26 жовтня відбулися ще чотири матчі в рамках 9 туру АПЛ. Манчестер Сіті мінімально обіграв Саутгемптон завдяки ранньому голу Ерлінга Голанда.

Борнмут і Вулвергемптон у компенсований до другого тайму час врятувалися від поразок у матчах з Астон Віллою та Брайтоном відповідно. Ілля Забарний вийшов у основі Борнмута і провів на полі всі 90 хвилин.

Брентфорд Єгора Ярмолюка також у компенсований час вирвав перемогу в битві з Іпсвічем – 4:3. Сам українець провів весь матч на лаві запасних.

Чемпіонат Англії – АПЛ

9 тур – 26 жовтня

Астон Вілла – Борнмут – 1:1 (0:0)

Гол: 1:0 – 76 Барклі, 1:1 – 90+6 Еванілсон

Брайтон – Вулвергемптон – 2:2 (1:0)

Голи: 1:0 – 45 Велбек, 2:0 – 85 Фергюсон, 2:1 – 88 Аїт-Нурі, 2:2 – 90+3 Кунья

Брентфорд – Іпсвіч – 4:3 (2:2)

Голи: 0:1 – 28 Смодіч, 0:2 – 31 Херст, 1:2 – 44 Вісса, 2:2 – 45+1 Кларк (автогол), 3:2 – 51 Мбемо, 3:3 – 86 Ділеп, 4:3 – 90+6 Мбемо

Манчестер Сіті – Саутгемптон – 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – 5 Голанд

Сьогодні, 26 жовтня, відбудеться ще один матч 9 туру АПЛ:

19:30 Евертон – Фулгем

Напередодні Ноттінгем Форест на виїзді обіграв Лестер.