Ноттінгем на виїзді обіграв Лестер у стартовому матчі 9 туру АПЛ
Дев’ятий тур чемпіонату Англії стартував у п’ятницю, 25 жовтня матчем між Лестером та Ноттінгем Форест. Гра завершилась перемогою гостей з рахунком 3:1.
Команди обмінялися голами у першому таймі, після чого у другій половині зустрічі дубль Кріса Вуда приніс гостям впевнену перемогу.
Чемпіонат Англії – АПЛ
9 тур – 25 жовтня
Лестер – Ноттінгем Форест – 1:3 (1:1)
Голи: 0:1 – 16 Єйтс, 1:1 – 23 Варді, 1:2 – 47 Вуд, 1:3 – 60 Вуд
Завдяки цій перемозі Ноттінгем Форест набрав 16 очок і піднявся на п’яте місце у турнірній таблиці АПЛ. Лестер залишається 14-м з 9 балами у 9 матчах.
Нагадаємо, минулого тижня Ліверпуль обіграв з рахунком 2:1Челсі Михайла Мудрика. Сам українець залишився поза заявкою на матч.