Забарний вийде у старті на матч АПЛ проти Астон Вілли
Центральний захисник збірної України Ілля Забарний вийде в основі Борнмута на матч 9 туру АПЛ проти Астон Вілли.
Про це повідомляює пресслужба Борнмута.
Поєдинок розпочнеться о 17:00 за київським часом, трансляція зустрічі доступна ексклюзивно на OTT-платформі Setanta Sports.
Таким чином, Забарний вийде в основі Борнмута у дев'ятому матчі поспіль зі старту нинішнього сезону в АПЛ. В усіх попередніх поєдинках він проводив на полі всі 90 хвилин. Поки що в його активі немає результативних дій.
В трьох останніх очних поєдинках Астон Вілла двічі перемогла, також була одна нічия. До того Борнмут виграв чотири зустрічі поспіль.
Матч відбудеться на стадіоні Вілла Парк у Бірмінгемі.
Раніше повідомлялося, що тренер Борнмута Андоні Іраола може очолити німецький Баєр.