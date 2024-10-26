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Забарний вийде у старті на матч АПЛ проти Астон Вілли

Володимир Клепач — 26 жовтня, 16:08
Забарний вийде у старті на матч АПЛ проти Астон Вілли
Ілля Забарний
Getty Images

Центральний захисник збірної України Ілля Забарний вийде в основі Борнмута на матч 9 туру АПЛ проти Астон Вілли.

Про це повідомляює пресслужба Борнмута.

Поєдинок розпочнеться о 17:00 за київським часом, трансляція зустрічі доступна ексклюзивно на OTT-платформі Setanta Sports.

Таким чином, Забарний вийде в основі Борнмута у дев'ятому матчі поспіль зі старту нинішнього сезону в АПЛ. В усіх попередніх поєдинках він проводив на полі всі 90 хвилин. Поки що в його активі немає результативних дій.

В трьох останніх очних поєдинках Астон Вілла двічі перемогла, також була одна нічия. До того Борнмут виграв чотири зустрічі поспіль.

Матч відбудеться на стадіоні Вілла Парк у Бірмінгемі.

Раніше повідомлялося, що тренер Борнмута Андоні Іраола може очолити німецький Баєр.

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