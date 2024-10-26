Забарний вийде у старті на матч АПЛ проти Астон Вілли

Центральний захисник збірної України Ілля Забарний вийде в основі Борнмута на матч 9 туру АПЛ проти Астон Вілли.

Про це повідомляює пресслужба Борнмута.

Four changes from last weekend.



Up the travelling Chez 🍒 pic.twitter.com/uJl72QbOxM — AFC Bournemouth 🍒 (@afcbournemouth) October 26, 2024

Поєдинок розпочнеться о 17:00 за київським часом, трансляція зустрічі доступна ексклюзивно на OTT-платформі Setanta Sports.

Таким чином, Забарний вийде в основі Борнмута у дев'ятому матчі поспіль зі старту нинішнього сезону в АПЛ. В усіх попередніх поєдинках він проводив на полі всі 90 хвилин. Поки що в його активі немає результативних дій.

В трьох останніх очних поєдинках Астон Вілла двічі перемогла, також була одна нічия. До того Борнмут виграв чотири зустрічі поспіль.

Матч відбудеться на стадіоні Вілла Парк у Бірмінгемі.

Раніше повідомлялося, що тренер Борнмута Андоні Іраола може очолити німецький Баєр.