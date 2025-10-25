ПСЖ із Забарним розгромив Брест у 9 турі Ліги 1

У суботу, 25 жовтня, продовжився 9 тур французької Ліги 1.

У стартовому матчі ігрового дня Парі Сен-Жермен на виїзді розібрався з Брестом. Дублем відзначився Ашраф Хакімі, ще один гол в активі Дуе.

Український захисник Ілля Забарний зберіг місце в основі команди Луїса Енріке попри провальний попередній матч. Оборонець відіграв всю гру.

Чемпіонат Франції – Ліга 1

9 тур, 25 жовтня

Брест – ПСЖ 0:3 (0:2)

Голи: 0:1 – 29 Хакімі, 0:2 – 39 Хакімі, 0:3 – 90+6 Дуе

Сьогодні відбудеться ще два матчі:

20:00 Монако – Тулуза

22:05 Ланс – Марсель

Нагадаємо, напередодні відбувся стартовий матч 9 туру, в якому Нант обіграв Париж.