ПСЖ із Забарним розгромив Брест у 9 турі Ліги 1
У суботу, 25 жовтня, продовжився 9 тур французької Ліги 1.
У стартовому матчі ігрового дня Парі Сен-Жермен на виїзді розібрався з Брестом. Дублем відзначився Ашраф Хакімі, ще один гол в активі Дуе.
Український захисник Ілля Забарний зберіг місце в основі команди Луїса Енріке попри провальний попередній матч. Оборонець відіграв всю гру.
Чемпіонат Франції – Ліга 1
9 тур, 25 жовтня
Брест – ПСЖ 0:3 (0:2)
Голи: 0:1 – 29 Хакімі, 0:2 – 39 Хакімі, 0:3 – 90+6 Дуе
Сьогодні відбудеться ще два матчі:
20:00 Монако – Тулуза
22:05 Ланс – Марсель
Нагадаємо, напередодні відбувся стартовий матч 9 туру, в якому Нант обіграв Париж.