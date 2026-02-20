Звільнення Де Дзербі не допомогло: Марсель програв Бресту в матчі 23-го туру Ліги 1

Сьогодні, 20 лютого, відбувся стартовий матч 23-го туру чемпіонату Франції з футболу, в якому Брест приймав Марель.

Зустріч завершилася впевненою перемогою господарів з рахунком 2:0.

Обидва голи були забиті ще у першому таймі – дублем відзначився Ажорк. Спершу він відкрив рахунок на 10 хвилині, а вже в середині тайму скористався передачею Маньєтті та подвоїв перевагу Бреста.

Чемпіонат Франції – Ліга 1

23 тур, 20 лютого

Брест – Марсель 2:0 (2:0)

Голи: 1:0 – 10 Ажорк, 2:0 – 29 Ажорк

Завдяки цій перемозі Брест тимчасово обійшов Анже та піднявся на 11 сходинку – проте конкурент ще свій матч не зіграв. Марсель продовжує перебувати на 4 місці.

Нагадаємо, напередодні Марсель звільнив Роберто Де Дзербі з посади головного тренера команди після розгромної поразки від паризького ПСЖ 5:0. Новим наставником став Хабіб Беє.