Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Звільнення Де Дзербі не допомогло: Марсель програв Бресту в матчі 23-го туру Ліги 1

Микола Дендак — 20 лютого 2026, 23:38
Звільнення Де Дзербі не допомогло: Марсель програв Бресту в матчі 23-го туру Ліги 1

Сьогодні, 20 лютого, відбувся стартовий матч 23-го туру чемпіонату Франції з футболу, в якому Брест приймав Марель.

Зустріч завершилася впевненою перемогою господарів з рахунком 2:0.

Обидва голи були забиті ще у першому таймі – дублем відзначився Ажорк. Спершу він відкрив рахунок на 10 хвилині, а вже в середині тайму скористався передачею Маньєтті та подвоїв перевагу Бреста.

Чемпіонат Франції – Ліга 1
23 тур, 20 лютого

Брест – Марсель 2:0 (2:0)

Голи: 1:0 – 10 Ажорк, 2:0 – 29 Ажорк

Завдяки цій перемозі Брест тимчасово обійшов Анже та піднявся на 11 сходинку – проте конкурент ще свій матч не зіграв. Марсель продовжує перебувати на 4 місці.

Нагадаємо, напередодні Марсель звільнив Роберто Де Дзербі з посади головного тренера команди після розгромної поразки від паризького ПСЖ 5:0. Новим наставником став Хабіб Беє.

Брест Чемпіонат Франції, Ліга 1 Марсель

Брест

ПСЖ із Забарним розгромив Брест, Марсель поступився Лансу в 9 турі Ліги 1
Забарний отримав високу оцінку за матч з Брестом у Лізі 1
Забарний потрапив у основу ПСЖ на матч Ліги 1
Ярмолюк проти Ліверпуля, реабілітація Забарного, Ванат та Циганков у гонитві за другою перемогою Жирони
Ланс обіграв Париж, Тулуза розгромила Мец, Лілль здолав Нант у 8 турі Ліги 1

Останні новини