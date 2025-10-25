Забарний потрапив у основу ПСЖ на матч Ліги 1

Центральний захисник збірної України Ілля Забарний потрапив у основний склад ПСЖ на матч 9 туру чемпіонату Франції проти Бреста.

Про це повідомляє пресслужба паризького клубу.

В суботу, 25 жовтня, ПСЖ в рамках 9 туру Ліги 1 на виїзді зіграє з Брестом. Початок матчу – о 18:00 за київським часом.

Склад ПСЖ: Шевальє, Люка Ернандес, Пачо, Забарний, Хакімі, Лі Кан Ин, Вітінья, Заїр-Емері, Барколя, Кварацхелія, Маюлу

Зазначимо, що Забарний зберіг місце в основі команди Луїса Енріке попри провальний попередній матч. 21 жовтня ПСЖ у третьому турі Ліги чемпіонів на виїзді розгромив леверкузенський Баєр 7:2, Забарний у цьому матчі "привіз" два пенальті у свої ворота та отримав червону картку ще у першому таймі.