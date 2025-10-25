Українська правда
Забарний отримав високу оцінку за матч з Брестом у Лізі 1

Олександр Булава — 25 жовтня 2025, 20:31
Забарний отримав високу оцінку за матч з Брестом у Лізі 1
Ілля Забарний
Український захисник ПСЖ Ілля Забарний відіграв увесь матч проти Бреста (3:0) у 9 турі Ліги 1.

Аналітичний портал SofaScore оцінив гру українця у 7,5 бала.

В активі Забарного 1 ключовий пас, 5 виносів м'яча, 90% точних передач (77 з 86), 2 виграних боротьби за позицію та 1 успішна спроба дриблінгу.

Найкращим гравцем поєдинку став Ашраф Хакімі, який оформив дубль, – 8,5 бала.

Зазначимо, що українець зберіг місце у стартовому складі попри провальний попередній матч. 21 жовтня ПСЖ у третьому турі Ліги чемпіонів на виїзді розгромив леверкузенський Баєр 7:2, Забарний у цьому матчі "привіз" два пенальті у свої ворота та отримав червону картку ще у першому таймі.

Ілля Забарний

