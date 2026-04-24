Ланс влаштував божевільний камбек із 0:3, зігравши внічию з Брестом у 31 турі Ліги 1

Поєдинок Брест – Ланс, який відбувся 24 квітня, відкрив програму 31-го туру французької Ліги 1 сезону-2025/26.

Перша половина зустрічі була повністю за господарями поля, які тричі засмутили голкіпера суперника. У середині другого тайму Лансу вдалося забити два голи, скоротивши відставання до мінімуму. А у компенсований до поєдинку час гості змогли врятуватись від поразки – бойова нічия 3:3.

Чемпіонат Франції – Ліга 1

31 тур, 24 квітня

Брест – Ланс 3:3 (3:0)

Голи: 1:0 – 7 Гіндо, 2:0 – 25 Тусар, 3:0 – 42 Діна, 3:1 – 60 Товен, 3:2 – 64 Сіма, 3:3 – 90+4 Сен-Максімен

22 квітня паризький ПСЖ розгромив Нант у перенесеному матчі 26-го туру Ліги 1.