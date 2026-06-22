Лейпциг призначив легенду Баварії на посаду головного тренера

РБ Лейпциг оголосив про призначення Мартіна Демікеліса на посаду головного тренера.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

45-річний аргентинець підписав контракт з "биками" до 30 червня 2028 року. Фінансові деталі не розголошуються.

"Мене підкорили переговори з керівництвом клубу та його спортивна концепція. РБ Лейпциг — це амбітний клуб із чіткою ідентичністю, видатними талантами та рішучістю постійно вдосконалюватися на найвищому рівні. Саме такого виклику я й шукав. Я маю величезну повагу до роботи, яка тут була виконана. Я хочу розвивати ці надбання та разом із командою робити наступні кроки. Я хочу створити команду, яка грає у сміливий, інтенсивний та захоплюючий футбол, бере на себе відповідальність на полі та надихає мешканців Лейпцига своєю пристрастю", – заявив Демікеліс.

Мартін є відомим у минулому футболістом. Він виступав за Баварію та Манчестер Сіті, а також провів 51 матч у складі збірної Аргентини.

Як тренер Демікеліс працював із другою командою Баварії, а також очолював Рівер Плейт, Монтеррей та Мальорку, з якою напередодні розірвав контракт.

Нагадаємо, у Лейпцигу аргентинець замінить Оле Вернера, який очолював команду з літа 2025 року. Під його керівництвом "бики" посіли третє місце в чемпіонаті Німеччини та дійшли до чвертьфіналу національного кубку.