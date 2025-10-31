Гірассі допоміг Боруссії переграти Аугсбург та вийти на друге місце Бундесліги
Сьогодні, 31 жовтня, відбувся стартовий матч 9-го туру чемпіонату Німеччини з футболу сезону-2025/26, в якому Боруссія Дортмунд мінімально обіграла Аугсбург.
Поєдинок завершився з рахунком 1:0.
Вирішальний момент стався на 37 хвилині зустрічі, коли найкращий бомбардир "джмелів" Серу Гірассі точним ударом відкрив рахунок у грі.
Ця перемога тимчасово вивела Боруссію на друге місце в турнірній таблиці Бундесліги, однак Лейпциг, Штутгарт та Баєр ще не зіграли свої матчі 9-го туру, за підсумком яких можуть посунути назад дортмундців.
Чемпіонат Німеччини – Бундесліга
9 тур, 31 жовтня
Аугсбург – Боруссія Дортмунд 0:1 (0:1)
Гол: 0:1 – 37 Гірассі
Напередодні стало відомо, що Боруссія Дортмунд готова позбутись одного зі своїх півзахисників вже цієї зими.