Гірассі допоміг Боруссії переграти Аугсбург та вийти на друге місце Бундесліги

Сьогодні, 31 жовтня, відбувся стартовий матч 9-го туру чемпіонату Німеччини з футболу сезону-2025/26, в якому Боруссія Дортмунд мінімально обіграла Аугсбург.

Поєдинок завершився з рахунком 1:0.

Вирішальний момент стався на 37 хвилині зустрічі, коли найкращий бомбардир "джмелів" Серу Гірассі точним ударом відкрив рахунок у грі.

Ця перемога тимчасово вивела Боруссію на друге місце в турнірній таблиці Бундесліги, однак Лейпциг, Штутгарт та Баєр ще не зіграли свої матчі 9-го туру, за підсумком яких можуть посунути назад дортмундців.

Чемпіонат Німеччини – Бундесліга

9 тур, 31 жовтня

Аугсбург – Боруссія Дортмунд 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 – 37 Гірассі

Напередодні стало відомо, що Боруссія Дортмунд готова позбутись одного зі своїх півзахисників вже цієї зими.