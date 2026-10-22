Капелло розкритикував Інтер після перемоги над Шахтарем

Легендарний італійський тренер Фабіо Капелло розкритикував гру Інтера у переможному матчі з Шахтарем (1:0) у третьому турі Ліги чемпіонів.

Його слова передає La Gazzetta dello Sport.

"Грати лише пів години – цього замало. Інтер Ківу розпочав перший тайм на низьких швидкостях, діяв без належного темпу та пресингу, завдавши лише одного удару в площину воріт. Учора ввечері я побачив слабкий Інтер, який виглядав безлико аж до 60-ї хвилини, коли після замін тренера все змінилося. З того моменту "нерадзуррі" почали діяти активніше, і це неминуче призвело до появи іншого Інтера", – сказав він.

Капелло відзначив характер "нерадзуррі" після червоної картки Алессандро Бастоні та звернув увагу на системну проблему в налаштуванні команди.

"Реакція після вилучення Бастоні була хорошою, а передача Мхітаряна, що призвела до розкішного гола Карлоса Аугусто – просто чудовою. Але я досі не розумію, чому пробудження завжди настає так пізно, чому цій команді постійно потрібен поштовх, щоб прокинутися. Я досі не можу зрозуміти причину: це машина, яка постійно їде на третій передачі й лише наприкінці вмикає п'яту. Можливо, "нерадзуррі" грають, усвідомлюючи, що вони сильна команда, і будучи переконаними, що під час матчу все вирішиться само собою", – підсумував Капелло.

Зазначимо, що наставник донеччан Арда Туран також вважає, що його підопічні заслуговували на кращий результат. Він переконаний, що цей досвід буде корисний для розвитку молодих гравців.

Шахтар після трьох турів має у своєму активі чотири залікові бали. Наразі "гірники" посідають 17-те місце в турнірній таблиці. Водночас для Інтера – це перша перемога у цьогорічному розіграші ЛЧ.