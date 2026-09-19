Колос-2 обіграв Пробій у матчі 8 туру Першої ліги

Восьмий тур Першої ліги чемпіонату України сезону-2026/27 стартував у суботу, 19 вересня, поєдинком у Обухові між Колосом-2 і Пробоєм Городенка. Господарі здобули перемогу з рахунком 4:2.

Колос-2 повів у рахунку 2:0 завдяки дублю Артема Недолі, проте Пробою вдалося відігратися протягом 5 хвилин у другому таймі. Втім, втримати бодай нічию гостям не вдалося: вони пропустили ще двічі в останні 15 хвилин матчу і зазнали поразки 2:4.

Чемпіонат України – Перша ліга

8 тур, 19 вересня

Колос-2 – Пробій Городенка – 4:2 (1:0)

Голи: 1:0 – 22 Недоля, 2:0 – 51 Недоля, 2:1 – 55 Фесенко, 2:2 – 60 Гірний, 3:2 – 75 Тарануха, 4:2 – 89 Колесник

Ще 6 матчів в рамках 8 туру Першої ліги відбудуться в неділю, 20 вересня. Тур завершиться у понеділок, 21 вересня, матчем між сумською Вікторією та тернопільською Нивою.

Нагадаємо, 14 вересня в 7 турі Першої ліги Олександрія мінімально обіграла Вікторію.