Чернігів здолав Ворсклу-2 у 7 турі Другої ліги

Сьогодні, 23 вересня, відбувся матч 7 туру чемпіонату Другої ліги сезону-2024/25.

У групі В Ворскла у домашньому матчі поступилась Чернігову з рахунком 0:1. Єдиний гол на рахунку Андрія Порохня.

Чемпіонат України – Перша ліга

8 тур, 23 вересня

Ворскла-2 – Чернігів 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – 60 Порохня

Наразі Чернігів посідає другу сходинку у турнірній таблиці чемпіонату з 15 балами в активі. Дубль Ворскли має в активі 9 очок та йде 5-м.

Нагадаємо, напередодні Тростянець та Чайка розписали нічию, а Реал-Фарма поступилась дублю Руха.