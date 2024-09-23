Чернігів здолав Ворсклу-2 у 7 турі Другої ліги
Сьогодні, 23 вересня, відбувся матч 7 туру чемпіонату Другої ліги сезону-2024/25.
У групі В Ворскла у домашньому матчі поступилась Чернігову з рахунком 0:1. Єдиний гол на рахунку Андрія Порохня.
Чемпіонат України – Перша ліга
8 тур, 23 вересня
Ворскла-2 – Чернігів 0:1 (0:0)
Гол: 0:1 – 60 Порохня
Наразі Чернігів посідає другу сходинку у турнірній таблиці чемпіонату з 15 балами в активі. Дубль Ворскли має в активі 9 очок та йде 5-м.
Нагадаємо, напередодні Тростянець та Чайка розписали нічию, а Реал-Фарма поступилась дублю Руха.