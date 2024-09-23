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Чернігів здолав Ворсклу-2 у 7 турі Другої ліги

Олександр Булава — 23 вересня, 16:13
Чернігів здолав Ворсклу-2 у 7 турі Другої ліги

Сьогодні, 23 вересня, відбувся матч 7 туру чемпіонату Другої ліги сезону-2024/25.

У групі В Ворскла у домашньому матчі поступилась Чернігову з рахунком 0:1. Єдиний гол на рахунку Андрія Порохня.

Чемпіонат України – Перша ліга
8 тур, 23 вересня

Ворскла-2 – Чернігів 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – 60 Порохня

Наразі Чернігів посідає другу сходинку у турнірній таблиці чемпіонату з 15 балами в активі. Дубль Ворскли має в активі 9 очок та йде 5-м.

Нагадаємо, напередодні Тростянець та Чайка розписали нічию, а Реал-Фарма поступилась дублю Руха.

Чемпіонат України, Друга ліга Чернігів Ворскла-2

Ворскла-2

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