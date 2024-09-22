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Дубль Руха переграв Реал-Фарму у 7 турі Другої ліги

Андрій Яросименко — 22 вересня, 15:28
Дубль Руха переграв Реал-Фарму у 7 турі Другої ліги

Сьогодні, 21 вересня, відбувся матч 7 туру чемпіонату Другої ліги сезону-2024/25.

Друга команда львівського Руха переграла Реал-Фарму з голами Максима Музичука та Сергія Панченка.

Чемпіонат України – Перша ліга
8 тур, 21 вересня

Рух 2 – Реал-Фарма 2:0 (1:0)
Голи: 1:0 – 35 Музичук, 2:0 – 50 Панченко.

Наразі дубль Руха посідає четверту сходинку турнірної таблиці, маючи в активі 13 очок. Реал-Фарма розташувалася на останньому місці – команда має 3 залікових бали після єдиної перемоги над тернопільською Нивою.

Нагадаємо, напередодні Тростянець та Чайка розписали нічию в 7 турі Другої ліги, колективи не змогли визначити сильнішого.
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