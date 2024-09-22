Дубль Руха переграв Реал-Фарму у 7 турі Другої ліги

Сьогодні, 21 вересня, відбувся матч 7 туру чемпіонату Другої ліги сезону-2024/25.

Друга команда львівського Руха переграла Реал-Фарму з голами Максима Музичука та Сергія Панченка.

Чемпіонат України – Перша ліга

8 тур, 21 вересня

Рух 2 – Реал-Фарма 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 – 35 Музичук, 2:0 – 50 Панченко.





Наразі дубль Руха посідає четверту сходинку турнірної таблиці, маючи в активі 13 очок. Реал-Фарма розташувалася на останньому місці – команда має 3 залікових бали після єдиної перемоги над тернопільською Нивою.



