Дубль Руха переграв Реал-Фарму у 7 турі Другої ліги
Сьогодні, 21 вересня, відбувся матч 7 туру чемпіонату Другої ліги сезону-2024/25.
Друга команда львівського Руха переграла Реал-Фарму з голами Максима Музичука та Сергія Панченка.
Чемпіонат України – Перша ліга
8 тур, 21 вересня
Рух 2 – Реал-Фарма 2:0 (1:0)
Голи: 1:0 – 35 Музичук, 2:0 – 50 Панченко.
Наразі дубль Руха посідає четверту сходинку турнірної таблиці, маючи в активі 13 очок. Реал-Фарма розташувалася на останньому місці – команда має 3 залікових бали після єдиної перемоги над тернопільською Нивою.
Нагадаємо, напередодні Тростянець та Чайка розписали нічию в 7 турі Другої ліги, колективи не змогли визначити сильнішого.