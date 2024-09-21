Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Тростянець та Чайка розписали нічию в 7 турі Другої ліги

Андрій Яросименко — 21 вересня, 15:05
Тростянець та Чайка розписали нічию в 7 турі Другої ліги

Сьогодні, 21 вересня, відбувся матч 7 туру чемпіонату Другої ліги сезоні-2024/25 Тростянцем та Чайкою.

Колективи не змогли визначити сильнішого, обидві команди обмінялися голами, але до перемоги це не привело. Чайка врятувалася на 86 хвилині, виборовши для себе нічию з голом Дмитра Сичевського.

Чемпіонат України – Друга ліга
7 тур, 21 вересня

Чайка – Тростянець 1:1 (0:1)

Голи: 1:0 – 23 Проданов, 1:1 – 86 Сичевський.

Наразі Тростянець посідає 7 місце таблиці, маючи в активі 7 очок після трьох нічиїх, поразки та перемоги. Чайка також має 7 балів у своєму активі, але через гіршу різницю голів розташувалася на 8 позиції.

Нагадаємо, напередодні київський Локомотив вирвав перемогу над Металістом 1925, Ужгород переграв Реал-Фарму, Чайка перемогла вінницьку Ниву, а Дубль Колоса впевнено здолав другу команду Ворскли.

Чемпіонат України, Друга ліга Тростянець Чайка

Чемпіонат України, Друга ліга

Локомотив вирвав перемогу над Металістом 1925 у 7 турі Другої ліги
Дубль Колоса впевнено здолав другу команду Ворскли у 6 турі Другої ліги
Ужгород переграв Реал-Фарму, Гірник-Спорт дотиснув Локомотив у 6 турі Другої ліги
Пробій — Рух-2, Гірник-Спорт — Локомотив, Чайка — Нива Вінниця: трансляції матчів Другої ліги
Ревера 1908 обіграла Полісся-2 у 6 турі Другої ліги

Останні новини