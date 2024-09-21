Тростянець та Чайка розписали нічию в 7 турі Другої ліги

Сьогодні, 21 вересня, відбувся матч 7 туру чемпіонату Другої ліги сезоні-2024/25 Тростянцем та Чайкою.

Колективи не змогли визначити сильнішого, обидві команди обмінялися голами, але до перемоги це не привело. Чайка врятувалася на 86 хвилині, виборовши для себе нічию з голом Дмитра Сичевського.

Чемпіонат України – Друга ліга

7 тур, 21 вересня

Чайка – Тростянець 1:1 (0:1)

Голи: 1:0 – 23 Проданов, 1:1 – 86 Сичевський.

Наразі Тростянець посідає 7 місце таблиці, маючи в активі 7 очок після трьох нічиїх, поразки та перемоги. Чайка також має 7 балів у своєму активі, але через гіршу різницю голів розташувалася на 8 позиції.

Нагадаємо, напередодні київський Локомотив вирвав перемогу над Металістом 1925, Ужгород переграв Реал-Фарму, Чайка перемогла вінницьку Ниву, а Дубль Колоса впевнено здолав другу команду Ворскли.